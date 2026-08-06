به دستور فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق از امروز سطح آمادگی امنیتی و رزمی تمامی نیرو‌های این کشور با هدف تقویت توان عملیاتی، اجرای تمرین‌های میدانی و حفظ امنیت و ثبات کشور افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در همین راستا از صبح امروز تمامی یگان‌های سازمان مبارزه با تروریسم عراق در سراسر کشور به حالت آماده‌باش درآمده و در مناطق مختلف بغداد و شماری از استان‌ها مستقر شدند.

هم‌زمان فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز در دیدار‌های جداگانه با فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم و رئیس دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح آخرین تحولات امنیتی و هماهنگی‌های مرتبط با وضعیت کشور را بررسی کرد.

این تحرکات در شرایطی صورت می‌گیرد که فضای امنیتی عراق همچنان تحت تأثیر حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به ۱۲ پایگاه حشدالشعبی در هفت استان این کشور قرار دارد. حمله‌ای که به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از نیرو‌های حشدالشعبی انجامید و موجی از محکومیت‌ها را در عراق به همراه داشت.

در همین حال برخی رسانه‌ها از احتمال واکنش گروه‌های مقاومت علیه منافع آمریکا و عربستان سعودی سخن گفته‌اند. با این حال تاکنون هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت زمان یا مهلت مشخصی برای هرگونه اقدام احتمالی اعلام نکرده‌اند و این گمانه‌زنی‌ها نیز از سوی منابع رسمی عراق تأیید نشده است.

برخی تحلیلگران معتقدند مجموعه اقدامات اخیر بغداد از افزایش سطح آماده‌باش و استقرار گسترده نیرو‌های امنیتی گرفته تا نشست‌های فشرده میان مقامات ارشد امنیتی و قضایی نشان می‌دهد دولت عراق در تلاش است هرگونه اقدام احتمالی را که بتواند این کشور را به صحنه رویارویی‌های منطقه‌ای بکشاند، مهار کند.

به باور این ناظران احتمال هرگونه واکنش از سوی گروه‌های مقاومت علیه آمریکا یا عربستان سعودی ممکن است پیامد‌های امنیتی گسترده‌ای برای عراق و عربستان سعودی به همراه داشته باشد.

این تحلیل در حالی مطرح می‌شود که طی روز‌های اخیر نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تنش به فراتر از مرز‌های عراق نیز افزایش یافته است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کشور‌های همسایه از جمله سوریه اردن و کویت نسبت به احتمال سرایت ناامنی به مرز‌های خود ابراز نگرانی کرده‌اند و هشدار داده‌اند اجازه نخواهند داد خاک یا مرزهایشان به عرصه گسترش درگیری‌ها تبدیل شود به حدی که حتی سوریه بر شمار استقرار نیروهایش در مرز با عراق افزوده است.

از همین رو برخی ناظران معتقدند افزایش آماده‌باش و استقرار نیرو‌ها در عراق علاوه بر حفظ امنیت داخلی با هدف جلوگیری از کشیده شدن این کشور به دور تازه‌ای از تنش‌های منطقه‌ای و مهار هرگونه پیامد احتمالی صورت گرفته است.