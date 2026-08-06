استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رسیدگی فوری به وضعیت درمانی حادثه‌دیدگان تصادف تنگ سریز، از تعیین‌تکلیف و رفع موانع اجرایی این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی به همراه عیسی شهامت معاون عمرانی استانداری و سایر مسئولان، با حضور در بیمارستان شهید جلیل یاسوج، از مصدومان تصادف زنجیره‌ای در محور تنگ‌سریز عیادت و از نزدیک در جریان روند درمان آنان قرار گرفت.

استاندار در این بازدید ضمن ابراز تأسف از بروز این حادثه، از کادر درمان بیمارستان خواست تا تمامی امکانات لازم برای بهبود وضعیت مجروحان به کار گرفته شود، گفت: بی احتیاطی موجب مصدومیت ۲۵ نفر در تصادف زنجیره‌ای این پل شد، اما خوشبختانه هیچ‌گونه فوتی نداشتیم.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۸ نفر ترخیص شدند، ۸ نفر در حال ترحیص هستند و برای بقیه مصدومان تأکیدات لازم صورت گرفته است.

رحمانی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران و پلیس راه در حال بررسی دقیق علت تصادف زنجیره اخیر هستند، افزود: این پل در مسیر یاسوج به اصفهان در حال چهار خطه شدن است و چند سال پیش باند دوم تعریف شد که در ابتدای شروع کار دولت چهاردهم پیشرفت ۲۰ درصدی داشت.

استاندار ادامه داد: در دولت چهاردهم با وجود کمبود اعتبارات، پیشرفت این پروژه به ۸۷ درصد رسید و ۶۷ درصد در این دو سال کار شده است که برنامه داریم با پیگیری‌های ویژه، آن را به سرانجام برسانیم.

رحمانی با اشاره به اینکه ۹۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکار پرداخت شده و عدد قابل توجهی هم مطالبه دارد، عنوان کرد: متأسفانه کمبود نقدینگی و برخی موانع اجرایی باعث کندی روند کار شده که مقرر شد هفته آینده با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران، جلسه اضطراری تشکیل و برای رفع چالش‌های مالی و فنی آن تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد، تلاش می‌کنیم با تأمین منابع جدید، این محور حیاتی هرچه سریع‌تر زیر بار ترافیک برود.