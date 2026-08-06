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۱۲هکتار ازاراضی ملی مناطق حفاظتشده چهارمحالوبختیاری رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل محیط زیست استان گفت: این اراضی ملی واقع در منطقه حفاظتشده شیدا، تنگصیاد و سبزکوه و هلن رفع بود.
محسن کریمی افزود: اراضی واقع در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیطزیست از ارزش اکولوژیکی و تنوع زیستی بالایی برخوردارند و هرگونه تصرف، ساختوساز، تغییر کاربری و تجاوز به این عرصهها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، تهدیدی جدی برای زیستگاههای طبیعی و گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری محسوب میشود.