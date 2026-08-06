در مراسمی باشکوه و با حضور مقامات ارشد نیرو‌های هوایی و ارتش، از یاد و خاطره سرلشگر خلبان شهید «عباس بابایی» و سرلشگر خلبان شهید «حسین لشگری» و سایر شهدای خلبان استان قزوین تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسم بزرگداشت سرلشگر خلبان شهید «عباس بابایی» و سایر شهدای خلبان، سرتیپ دوم خلبان آرام، از همرزمان نزدیک شهید بابایی، در سخنرانی خود با نگاهی دقیق به چالش‌های آن دوران، از شکوه و ایثار این فرمانده گفت.

سرتیپ آرام با اشاره به شرایط دشوار جنگ تحمیلی اظهار داشت: «ما در زمانه‌ای می‌جنگیدیم که با حمایت ۴۸ کشور دنیا، از جمله آمریکا، روسیه و فرانسه، در برابر صدام ایستاده بودیم. در آن عرصه نبرد، ایران تنها بود و ما تنها می‌جنگیدیم.»

وی تأکید کرد: مدیریت و نگهداشت جنگنده‌های پیشرفته‌ای نظیر F-۱۴ (آف ۱۴) که در آن زمان تنها نیروی هوایی تهران و آمریکا از آن استفاده می‌کردند، به لطف مدیریت و پشتکار شهید بابایی میسر شد تا بتوان با آنها در برابر دشمن ایستادگی کرد.

وی همچنین به ویژگی‌های اخلاقی بی‌نظیر این شهید اشاره کرد و گفت: «عباس بابایی یکی از پاک‌ترین و شریف‌ترین انسان‌ها بود؛ حتی در قلب آمریکا که همه از دامنه اخلاق او تعریف می‌کردند، نماز و روزه او ترک نمی‌شد. او در گرم‌ترین روز‌های سال، با روزه و اراده‌ای پولادین، پرواز‌های داوطلبانه و میدانی را برای نیازسنجی در جبهه‌ها انجام می‌داد.»

این مراسم با حضور پرشور مقامات ارشد نیروی هوایی و ارتش، یاد شهید بابایی، شهید لشگری و ۱۰۸ شهید مردادماه قزوین را گرامی داشت.