حبیب اسدالله‌نژاد مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به افزایش تولید گوشت مرغ در مدت زمان کوتاهی بعد از عبور از چالش کمبود مرغ در اردیبهشت ماه گفت: با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای تولید صادرات محور و تلاش فعالان حوزه مرغ گوشتی مجوز صادرات ۱۰ هزار تنی صادر شد.

اسدالله‌نژاد افزود: با افزایش بهره وری برای کاهش قیمت تمام شده و کشف بازار‌های صادرانی در منطقه اولین محموله ۳۰۰ تنی مرغ از این مرحله در روز‌های پیش رو راهی مقصد صادراتی می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی افزود: با حفظ مجوز‌های صادراتی امکان استفاده از ظرفیت خالی مانده در تولید مرغ گوشتی فراهم می‌شود و در کنار ارزآوری برای کشور موجب توسعه این صنعت و افزایش کیفیت هم خواهد شد.