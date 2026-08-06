به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آیین امضای توافق‌نامه طرح بازسازی پالایشگاه قطعه‌های ۴ و ۵ پارس جنوبی، با حضور تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت و اعضای کنسرسیوم بازسازی این طرح در منطقه پارس جنوبی برگزار شد.

تورج دهقانی در این آیین با تشریح وظایف اعضای کنسرسیوم بازسازی طرح پالایشگاه سوم پارس جنوبی تصریح کرد: این طرح با راهبری شرکت نفت و گاز پارس و اجرای کنسرسیومی به مدیریت بانک تجارت با حضور شرکت‌هایی از بخش خصوصی و عمومی اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت‌های اکسیر صنعت و جهان پارس به‌عنوان دیگر اعضای این طرح ایفای نقش می‌کنند، افزود: امیدواریم با تامین مالی و انجام فعالیت‌های اجرایی مطابق زمان مشخص، واحد‌های آسیب‌دیده در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل شده و پالایشگاه سوم به مدار تولید بازگردد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: با ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده، بخشی از ناترازی ایجاد شده در حوزه تامین گاز کشور که به‌دلیل حملات اخیر تشدید شده، با ورود به‌موقع این بخش به مدار تولید، کاهش پیدا می‌کند.

دهقانی با اشاره به تلاش‌های انجام شده در زمینه آواربرداری کامل و ایمن پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در زمان کوتاه، از پیمانکاران و متخصصان مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این عملیات قدردانی کرد و افزود: در این خصوص با حمایت‌ها و تاکید ویژه مجموعه دولت، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، راهبرد‌ها و برنامه‌های تدوین شده در مورد نحوه عملیات بازسازی، پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، تبیین و عملیات اجرایی آن در قالب تعیین کنسرسیوم آغاز شد.

هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت نیز با اشاره بازدید اخیر اعضای کنسرسیوم بازسازی از محل اجرای طرح بیان کرد: پس از توافق‌های انجام شده در مورد نحوه انجام کار و نوع مشارکت اعضای کنسرسیوم برای پیشبرد پروژه، توافق نهایی حاصل شد و با امضای توافق‌نامه به مرحله اجرا رسید.

وی با بیان اینکه عزم و اراده جدی برای بازسازی و تحقق اهداف در مجموعه کنسرسیوم و پیمانکاران اجرایی وجود دارد، از تسهیل فرایند‌های کاری توسط نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرمای طرح قدردانی کرد و افزود: مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی بر حضور و مشارکت فعال بانک‌های زیرمجموعه در کمک به طرح‌های آسیب‌دیده و جبران خسارت‌ها تاکید جدی دارد، در این خصوص بانک تجارت خود را مسئول و موظف می‌داند تا با ورود به این پروژه، به جبران بخشی از کاستی‌های ایجاد شده کمک کند.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در جریان امضای توافق‌نامه بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده پالایشگاه سوم، این طرح را راهبردی عنوان کرد و گفت: بازسازی این طرح، با مدل اجرایی جدیدی عرضه شده و فرصت مناسبی را برای اقدام‌های توسعه‌ای آینده در مجموعه صنعت کشور فراهم می‌کند.