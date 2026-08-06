کاروان سلامت همزمان با دهه پایانی ماه صفر به بیماران نیازمند در روستای حاجی طاهره شهرستان زرین دشت خدمات بهداشتی و پزشکی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان زرین دشت گفت: کاروان سلامت همزمان با اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر کاروان سلامت با همراهی پزشک عمومی، کارشناس تغذیه و اعضای داوطلب، در روستای حاجی طاهره شهرستان زرین دشت خدمت رسانی کرد.

عبدالرحیم رهنما افزود: در این برنامه، خدماتی از جمله سنجش قند و فشار خون، معاینه و توزیع داروی رایگان با هدف ارتقای سطح سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها ارائه شد که ۱۰۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

او بیان کرد: هدف از اجرای این طرح حمایت و افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات سلامت و بهداشتی بود.