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مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اعلام کرد: زمین لرزه ۴ ریشتری در ۵۰ کیلومتری بندرلنگه رخ داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اعلام کرد: این زمین لرزه به بزرگی ۴ ریشتر حوالی بندر لنگه استان هرمزگان را لرزاند.
زمین لرزه در ساعت ۱۷:۵۱:۵۹ و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد.
زمین لرزه در ۵۰ کیلومتری بندر لنگه، ۵۷ کیلومتری کنگ و ۵۷ کیلومتری بندر چارک استان هرمزگان رخ داد.
برخی ساکنان جزیره کیش نیز لرزش ناشی از وقوع زمین لرزه را در کیش احساس کردند.