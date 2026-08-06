به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اعلام کرد: این زمین لرزه به بزرگی ۴ ریشتر حوالی بندر لنگه استان هرمزگان را لرزاند.

زمین لرزه در ساعت ۱۷:۵۱:۵۹ و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد.

زمین لرزه در ۵۰ کیلومتری بندر لنگه، ۵۷ کیلومتری کنگ و ۵۷ کیلومتری بندر چارک استان هرمزگان رخ داد.

برخی ساکنان جزیره کیش نیز لرزش ناشی از وقوع زمین لرزه را در کیش احساس کردند.