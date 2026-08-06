پایان اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان در شیراز
شیراز از ۱۵ خردادماه به مدت ۲ ماه میزبان اردوی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان بود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست اردوی تیم ملی گفت: شیراز از ۱۵ خردادماه به مدت ۲ ماه میزبان اردوی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان بود و ملیپوشان آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار کردند.
آرش حبیبی افزود: در ترکیب تیم پسران، علیرضا زارعی و فرهاد قلیزاده از استان فارس حضور دارند که هر دو سابقه حضور در رقابتهای آسیایی و جهانی را در کارنامه دارند.
حبیبی همچنین از اعزام چهار دختر وزنهبردار فارس شامل مریم کشتکار، آناهیتا زارعی، آوا فرهادی و دینا تقیزاده به مسابقات آسیایی خبر داد و این اتفاق را نقطه عطفی در تاریخ وزنهبرداری بانوان استان دانست.
محراب دواسری از تهران، امیر محمد رحمتی، محمدجواد بیرانوند و مهدی عسگری از لرستان، رضا زمانی از اصفهان، طاها نوجوان و طاها نعمتی مقدم و محمدامین دادوند از اردبیل، پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی، حمیدرضا زارعی و فرهاد قلی زاده از فارس، ۱۱ پولاد مرد تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران هستند.
سهراب مرادی سرنربی تیم ملی هم با اشاره به اینکه اردوی شیراز در بالاترین سطح برگزار شد ابراز امیدواری کرد تیم ملی ایران در رقابتهای آسیایی ازبکستان که از ۱۷ مرداد آغاز میشود به مقام قهرمانی دست یابد.