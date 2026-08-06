به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست اردوی تیم ملی گفت: شیراز از ۱۵ خردادماه به مدت ۲ ماه میزبان اردوی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان بود و ملی‌پوشان آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار کردند.

آرش حبیبی افزود: در ترکیب تیم پسران، علیرضا زارعی و فرهاد قلی‌زاده از استان فارس حضور دارند که هر دو سابقه حضور در رقابت‌های آسیایی و جهانی را در کارنامه دارند.

حبیبی همچنین از اعزام چهار دختر وزنه‌بردار فارس شامل مریم کشتکار، آناهیتا زارعی، آوا فرهادی و دینا تقی‌زاده به مسابقات آسیایی خبر داد و این اتفاق را نقطه عطفی در تاریخ وزنه‌برداری بانوان استان دانست.

محراب دواسری از تهران، امیر محمد رحمتی، محمدجواد بیرانوند و مهدی عسگری از لرستان، رضا زمانی از اصفهان، طا‌ها نوجوان و طا‌ها نعمتی مقدم و محمدامین دادوند از اردبیل، پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی، حمیدرضا زارعی و فرهاد قلی زاده از فارس، ۱۱ پولاد مرد تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران هستند.