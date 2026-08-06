به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول پایگاه انتقال خون شهرستان آباده گفت:همزمان با اربعین حسینی مردم نوعدوست شهر بهمن با مراجعه به پایگاه انتقال خون شهرستان آباده مستقر در دبیرستان طول ازادی شهر بهمن به بیماران نیالزمند خون اهدا کردند.

حسینی افزود: در این اهدای خون ۷۰ واحدخون به بیماران نیازمند در بیمارستان‌ها اهدا شد.

او در پایان گفت: این پایگاه اهدای خون با همکاری خانه هلال شهر بهمن برای جمع آوری خون مورد نیاز به بیماران نیازمند خدمت رسانی کرد.