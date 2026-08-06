\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u060c\u00a0\n\u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0627\u0632\u0648\u062a \u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a\u060c \u062c\u062f\u0648\u0644 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\n\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0628\u062f\u0627\u0646\u06cc\u062f: \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc\u00a0\n\u00a0