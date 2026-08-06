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بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز مهران

پس از برگزاری آیین باشکوه اربعین حسینی، موج بازگشت زائران از مرز بین‌المللی مهران آغاز شده و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پس از زیارتی معنوی، راهی شهرهای خود می‌شوند.
عکاس :سعید قاسمی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ - ۱۸:۴۱
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برچسب ها: اربعین ، مرزمهران ، پیاده‌روی اربعین
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