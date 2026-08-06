به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی و محمدحسن حبیبی امروز (پنجشنبه، ۱۵ مرداد) در جدول اصلی انفرادی مسابقات تنیس روی میز فیدر لائوس به رقابت پرداختند که با شکست برابر رقبای خود از دور رقابت‌ها حذف شدند.

ابتدا محمدحسن حبیبی مقابل نماینده هند سه بر صفر شکست خورد و در ادامه هم فرجی برابر پینگ‌پنگ‌بازی از هنگ‌کنگ سه بر یک نتیجه را واگذار کرد.

محمدحسن حبیبی صفر - ساتیان گناناسکاران۳

(۷بر ۱۱، ۴ بر ۱۱ و ۱۲ بر ۱۴)

بنیامین فرجی ۱ - لی کی هو ۳

(۱۱ بر ۹، ۹ بر ۱۱، ۵ بر ۱۱ و ۱۴ بر ۱۶)