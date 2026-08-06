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در پی تشدید نظارتهای بهداشتی در شهرستان آستارا، یک واحد نانوایی و سه آرایشگاه، به دلیل تخلفات بهداشتی و مداخله غیرمجاز در امور پزشکی مهروموم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا گفت: در پی تشدید نظارتهای بهداشتی و درمانی در شهرستان آستارا، کارشناسان واحدهای بهداشت محیط و نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، با اجرای بازرسیهای مشترک، ۴ واحد صنفی متخلف را مهروموم کردند.
دکتر هومن کریمزاده افزود: در این بازرسیها، یک واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و ۳ واحد آرایشگاه به علت مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، پلمب و پرونده آنها برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا شبکه بهداشت و درمان گزارش کنند.