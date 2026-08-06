به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ ذبیح اله رضایی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان سپیدان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی و وی را در عملیاتی مقتدرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی سپیدان بیان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۰ فقره سرقت کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.