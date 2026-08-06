رئیس عمومی اداره ملی تدارکات افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل، بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، مشارکت در طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ این نشست میان مولوی عبدالباقی منصور و علیرضا بیکدلی انجام شد. دو طرف در این نشست پیرامون مشارکت شرکت‌های ایرانی در اجرای طرح‌های ملی، سرمایه‌گذاری در بخش استخراج و تصفیه نفت و راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه تبادل نظر کردند.

مولوی عبدالباقی منصور با اشاره به فراهم بودن زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور، از شرکت‌های ایرانی خواست از فرصت‌های موجود برای حضور در طرح‌های زیربنایی و اقتصادی کشور استفاده کرده و در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور سهم بگیرند.

آقای بیکدلی هم با استقبال از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، آمادگی شرکت‌های ایرانی را برای مشارکت در طرح‌های زیربنایی، انتقال فناوری، همکاری‌های فنی و ارتقای ظرفیت‌های حرفه‌ای اعلام کرد.

در پایان این دیدار، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران از رئیس عمومی اداره ملی تدارکات برای انجام سفر رسمی به ایران دعوت کرد تا رایزنی‌ها درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور ادامه یابد.

بر اساس گزارش‌ها، کابل و تهران در سال‌های اخیر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، معادن، حمل‌ونقل و تجارت تأکید داشته‌اند.