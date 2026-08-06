آغاز شانزدهمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب» در استان مرکزی؛
صرفهجویی ۳۰ مگاواتی با مقابله با برقهای غیرمجاز
شانزدهمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب» با هدف تشدید نظارت بر شبکه توزیع برق، جمعآوری انشعابهای غیرمجاز، مدیریت بار و ارتقای پایداری شبکه، همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شانزدهمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب» با مشارکت یکهزار و ۵۰۴ اکیپ عملیاتی و سههزار و ۸۱۷ نیروی اجرایی، همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی آغاز شد.
این مانور با هدف تشدید نظارت بر شبکه توزیع برق، جمعآوری انشعابهای غیرمجاز، مدیریت بار، کاهش تلفات انرژی و افزایش پایداری شبکه برق برگزار میشود و «محمد الهداد» مدیرعامل شرکت توانیر نیز در آیین آغاز این طرح در استان مرکزی حضور داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در چارچوب اجرای طرح ملی مهتاب، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ کنتور معیوب تعویض، بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمعآوری و ۸۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) کشف و ضبط شده است.
محمد نیکویی افزود: همچنین بیش از ۲۰ کیلومتر کابل غیرمجاز جمعآوری شده که مجموعه این اقدامات، صرفهجویی حدود ۳۰ مگاواتی در مصرف برق را به دنبال داشته است؛ رقمی که معادل تأمین برق مورد نیاز دو شهرستان کوچک استان مرکزی است.
وی اجرای مستمر طرح ملی مهتاب را گامی مؤثر در صیانت از حقوق مشترکان، کاهش هدررفت انرژی، مقابله با سوءاستفاده از شبکه برق و افزایش پایداری شبکه توزیع برق عنوان کرد.