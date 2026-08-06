

به گزارش ر صورت تخصیص به‌موقع و کامل اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود این سد در سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری کامل برسد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت:سد۳۶ درصدپیشرفت دارد و د

سیاوش زیدعلی افزود:تاکنون ۱,۱۱۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده و برای تکمیل کامل طرح به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز داریم که از این مبلغ، ۶,۰۰۰ میلیارد ریال سهم بدنه سد و تأسیسات وابسته و ۳,۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به شبکه آبیاری و زهکشی است.



وی بیان کرد:حجم مخزن سد ۲.۸۸ میلیون مترمکعب و تخصیص سالانه‌ی آن ۴.۱ میلیون مترمکعب است که با تکمیل شبکه ی پایاب سد، ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه زیر پوشش آبیاری پایدار خواهد رفت.



