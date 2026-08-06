پیشرفت ۳۶ درصدی سد عالی محمود الیگودرز
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای لرستان از پیشرفت ۳۶ درصدی سد عالی محمود الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای لرستان گفت:سد۳۶ درصدپیشرفت دارد و در صورت تخصیص بهموقع و کامل اعتبارات، پیشبینی میشود این سد در سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری کامل برسد.
سیاوش زیدعلی افزود:تاکنون ۱,۱۱۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده و برای تکمیل کامل طرح به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز داریم که از این مبلغ، ۶,۰۰۰ میلیارد ریال سهم بدنه سد و تأسیسات وابسته و ۳,۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به شبکه آبیاری و زهکشی است.
وی بیان کرد:حجم مخزن سد ۲.۸۸ میلیون مترمکعب و تخصیص سالانهی آن ۴.۱ میلیون مترمکعب است که با تکمیل شبکه ی پایاب سد، ۷۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه زیر پوشش آبیاری پایدار خواهد رفت.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای لرستان گفت:عملیات اجرایی این طرح در سال ۱۳۹۸ آغاز شده و سد عالی محمود شهرستان الیگودرز از نوع خاکی همگن به ارتفاع ۳۲ متر از بستر رودخانه طراحی شده است.