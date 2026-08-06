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نماینده مردم خرم آبادو چگنی در مجلس شورای اسلامی از سه طرح زیر ساختی بیرانشهر و سپیددشت بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان استان لرستان ؛ نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرح چهارخطه ی ورودی بیرانشهر این شهرستان گفت: پیگیری می کنیم این طرح چهار کیلومتری تا پایان سالجاری به بهره برداری برسد .
رضا سپهوند همچنین از آمادگی برای ساخت مسکن ملی در منطقه ی بیرانشهر خبر داد.
وی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در بازدید از محور گردشگری خرم آباد به سپید دشت بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای ایمنسازی و توسعه این مسیر تأکید کرد و خواستار تأمین اعتبارات لازم برای رفع نقاط پرخطر شد.