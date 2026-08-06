به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت برق شهرستان اصفهان طرح ملی مهتاب را از برنامه‌های راهبردی صنعت برق برای افزایش پایداری شبکه، کاهش تلفات، مقابله با برق‌دزدی و استقرار عدالت در بهره‌مندی از انرژی دانست و گفت: اجرای همزمان طرح ملی مهتاب در کشور نشان‌دهنده انسجام، آمادگی و هماهنگی مجموعه صنعت برق در حفاظت از سرمایه‌های ملی و صیانت از شبکه توزیع برق است.

مهرداد دادخواه افزود: استفاده غیرقانونی از برق، علاوه بر تضییع حقوق مشترکان، موجب افزایش تلفات، افت کیفیت برق و بروز مخاطرات ایمنی می‌شود.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان نیز یکی از طرح‌های موفق صنعت برق استان را طرح مهتاب دانست و گفت: در مسیر اجرای این طرح بسیاری از انشعابات غیرمجاز شناسایی و دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل‌های دستکاری‌شده یا خراب شناسایی و جایگزین شده است.

داوود قاسمی ادامه داد: بیش از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت از طریق طرح مهتاب به شبکه کشور اضافه شد و به پایداری کمک کرد.

وی گفت: از نیمه مرداد در بخش خانگی اصفهان تقریباً برنامه خاموشی کاهش یافته است، اما تعادل تولید و مصرف همچنان ضروری است، اگر همکاری مردم ادامه یابد، برنامه‌های خاموشی خانگی تا پایان ماه و ماه آینده تعدیل خواهد شد.