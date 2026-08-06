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همزمان با سراسر کشور شانزدهمین مانور سراسری طرح مهتاب در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت برق شهرستان اصفهان طرح ملی مهتاب را از برنامههای راهبردی صنعت برق برای افزایش پایداری شبکه، کاهش تلفات، مقابله با برقدزدی و استقرار عدالت در بهرهمندی از انرژی دانست و گفت: اجرای همزمان طرح ملی مهتاب در کشور نشاندهنده انسجام، آمادگی و هماهنگی مجموعه صنعت برق در حفاظت از سرمایههای ملی و صیانت از شبکه توزیع برق است.
مهرداد دادخواه افزود: استفاده غیرقانونی از برق، علاوه بر تضییع حقوق مشترکان، موجب افزایش تلفات، افت کیفیت برق و بروز مخاطرات ایمنی میشود.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان نیز یکی از طرحهای موفق صنعت برق استان را طرح مهتاب دانست و گفت: در مسیر اجرای این طرح بسیاری از انشعابات غیرمجاز شناسایی و دستگاههای اندازهگیری و کنترلهای دستکاریشده یا خراب شناسایی و جایگزین شده است.
داوود قاسمی ادامه داد: بیش از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت از طریق طرح مهتاب به شبکه کشور اضافه شد و به پایداری کمک کرد.
وی گفت: از نیمه مرداد در بخش خانگی اصفهان تقریباً برنامه خاموشی کاهش یافته است، اما تعادل تولید و مصرف همچنان ضروری است، اگر همکاری مردم ادامه یابد، برنامههای خاموشی خانگی تا پایان ماه و ماه آینده تعدیل خواهد شد.