با حضور سریع نیرو‌های آتش‌نشانی و همکاری دستگاه‌های مسئول، این‌بار حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در پی وقوع حریق در ارتفاعات آبیدر سنندج، نیرو‌های منابع طبیعی و همیاران طبیعت با حضور به‌موقع در محل، آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.

پس از اعلام گزارش همیاران طبیعت مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در منطقه آبیدر، نیرو‌های کشیک اداره منابع طبیعی و نیرو‌های مستقر در این مجموعه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

نیرو‌های امدادی و مردمی حاضر در منطقه با انجام عملیات اطفای حریق، موفق شدند آتش را مهار کنند.

همکاری و حضور سریع همیاران طبیعت در کنار نیرو‌های منابع طبیعی، نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارت‌های احتمالی این حادثه داشت.