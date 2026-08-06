به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر جهاد کشاورزی فومن در کارگاه آموزشی مقابله با این گیاه مهاجم در روستای ازبرپائین این شهرستان گفت:این گیاه مهاجم که باعث خشک شدن درختان مثمر و غیر مثمر، آلودگی‌های زیست محیطی و مسمومیت غذایی برای دام‌ها و همچنین ایجاد التهاب پوستی و چشمی در انسان‌ها می‌شود در چند نقطه از شهرستان فومن مشاهده شده است.

علی صدیقی افزود: برنامه‌ریزی‌هایی انجام گرفته است که با همکاری حفاظت محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان و منابع طبیعی با برگزاری کلاس‌های آموزشی و عملیات‌های معدوم‌سازی، با این گیاه مهاجم در این شهرستان مقابله شود که آگاهی بخشی به کشاورزان در این خصوص بسیار اثرگذار است.

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