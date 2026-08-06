به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: چهار هزار هکتار باغ سیب در استان لرستان وجود دارد که سالانه ۸۵ هزار تن سیب از باغ‌های استان تولید می‌شود که بخش عمده آن را ارقام سیب پاییزه و گلدن هستند.



محمدرضا بیرانوند با اشاره به برداشت سیب پاییزه از ابتدای شهریور در استان گفت:پیش‌بینی می‌شود باغداران استان امسال بیش از ۶۰ هزار تن سیب پاییزه برداشت کنند.



رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت: دو هزار و ۲۰۰ هکتار سیب پاییزه و بهاره با تولید ۵۶ هزار تن در این شهرستان وجود دارد که ۷۰۰ هکتار آن سیب بهاره و تابستانه با تولید ۱۰ هزار تن است.



عزت اله نباتی افزود:در باغ‌های بروجرد از هر هکتار ۲۲ تن سیب برداشت می‌شود و عملکرد سیب گلاب به ۱۴ تن در هکتار می‌رسد.











