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معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آغاز برداشت سیب تابستانه در شهرستان بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: چهار هزار هکتار باغ سیب در استان لرستان وجود دارد که سالانه ۸۵ هزار تن سیب از باغهای استان تولید میشود که بخش عمده آن را ارقام سیب پاییزه و گلدن هستند.
محمدرضا بیرانوند با اشاره به برداشت سیب پاییزه از ابتدای شهریور در استان گفت:پیشبینی میشود باغداران استان امسال بیش از ۶۰ هزار تن سیب پاییزه برداشت کنند.
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت: دو هزار و ۲۰۰ هکتار سیب پاییزه و بهاره با تولید ۵۶ هزار تن در این شهرستان وجود دارد که ۷۰۰ هکتار آن سیب بهاره و تابستانه با تولید ۱۰ هزار تن است.
عزت اله نباتی افزود:در باغهای بروجرد از هر هکتار ۲۲ تن سیب برداشت میشود و عملکرد سیب گلاب به ۱۴ تن در هکتار میرسد.