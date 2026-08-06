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نیروهای مسلح یمن با انتشار بیانیهای اعلام کرد، با موشکهای بالستیک و پهپاد تجمعات نظامیان و مزدوران سعودی را هدف قرار دادیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی المسیره در خبری فوری گزارش داد: نیروهای مسلح یمن در بیانیهای اعلام کرد: در ادامه تجاوزگری دشمن جنایتکار سعودی علیه مردم عزیز یمن ما که نزدیک به ۱۲ سال است ادامه دارد، تجمعات نظامی گسترده عربستان سعودی را در مراحل پایانی خود رصد کردیم که هدف آنها تشدید درگیری علیه مردم ما و منصرف کردن آنها از موضعشان در مورد پایان دادن به محاصره ظالمانه بود.
نیروهای مسلح ما عملیات نظامی گسترده و دقیقی را با هدف قرار دادن تجمعات «دشمن سعودی» در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و سایر اردوگاههای متعلق به لشکرهای اضطراری اول و سوم انجام دادند که این عملیات نظامی گسترده با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد انجام شد.
در نتیجه این عملیات، صدها مزدور دشمن سعودی کشته و زخمی شدند و این عملیات منجر به تخریب و آتش سوزی تعداد زیادی از اردوگاهها، تجمعات، انبارها و سلاحهای دشمن سعودی در منطقه الودیعه در شرق کشور شد. از جمله نتایج این عملیات، انهدام تعداد زیادی از خودروهای نظامی موجود در اردوگاههای هدف قرار گرفته بود.
ما به دشمن جنایتکار سعودی درباره هرگونه حماقتی که علیه کشور و مردم ما مرتکب میشود هشدار میدهیم و عواقب هرگونه تشدید اوضاع را بر عهده خواهد داشت.
به کسانی که در میان مردم ما گمراه و فریب خوردهاند توصیه میکنیم که اردوگاههای دشمن سعودی را ترک کنند و قبل از اینکه خیلی دیر شود به مناطق خود بازگردند.
ما به مردم خود تاکید میکنیم، مردم عزیز در تمام استانها، نیروهای مسلح ما کاملا آماده مقابله با هرگونه تشدید اوضاع هستند و از همه مردم خود میخواهیم که هوشیار باشند و با هرگونه تجاوز سعودی مقابله کنند و نیروهای سعودی را در هر کجا که باشند، هدف قرار دهند. ما به معادله «محاصره در برابر محاصره» خود تا زمان لغو محاصره کشورمان ادامه خواهیم داد.