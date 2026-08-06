نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار لاهیجان از روند اجرای طرح چهاربانده کردن محور بازکیاگوراب لاهیجان به سیاهکل بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار لاهیجان با همراهی مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، از روند اجرای طرح چهاربانده شدن محور بازکیاگوراب لاهیجان به سیاهکل بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت اجرایی طرح، روند پیشرفت عملیات، موانع موجود و راهکار‌های تسریع در اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه تأکید شد.

طرح چهاربانده کردن محور بازکیاگوراب به سیاهکل از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه به شمار می‌رود که فاز نخست آن حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می‌شود این طرح تا پایان سال به بهره برداری برسد.