بازار‌های مهاباد این روز‌ها با حضور گسترده میوه‌های تابستانی محلی، رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته‌اند. با وجود دغدغه‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، تلاش فروشندگان برای سازگاری با شرایط بازار، همچنان جریان خرید و فروش را در این فصل پرجنب‌وجوش حفظ کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،در گشت‌وگذار میان غرفه‌های میوه در مهاباد، نخستین چیزی که توجه هر رهگذری را جلب می‌کند، تنوع بی‌نظیر و رنگ‌های درخشان محصولات تابستانی است. بخشی از این محصولات، حاصل دسترنج باغداران روستا‌های اطراف مهاباد است که با کیفیت بالا به بازار منطقه می‌رسند و پیوند میان تولید و مصرف را در این منطقه تقویت می‌کنند.

با این حال، در کنار لذت چشیدن طعم‌های تازه، واقعیت‌های اقتصادی نیز در بازار مشهود است. گفت‌و‌گو با شهروندان نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید، بر نوع و میزان خرید آنها تأثیر گذاشته است. در مقابل، فروشندگان با اشاره به این چالش‌ها، اظهار داشتند که برای حفظ مشتری، راهکار‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند و تلاش می‌کنند با درک نیاز مشتری و مدیریت قیمت‌ها، هوای خریداران را داشته باشند.

در نهایت، بازار مهاباد در این روز‌ها همچنان به عنوان کانون تعاملات اجتماعی و تجاری، با ارائه محصولات متنوع محلی، به تلطیف فضای شهر و شیرین کردن تابستان شهروندان کمک می‌کند.