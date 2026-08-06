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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آخوند کمال غراوی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران در گنبد کاووس گفت: خبرنگاران مانند علما مبلغ خیر و نیکی هستند.
سلیمان هاشمی فرماندار ویژه گنبدکاووس هم در این مراسم گفت:خبرنگاران چشم و گوش مردم و وجدان بیدار جامعه هستند.
سید علی حسینی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبد کاووس هم از برپایی دومین کنگره ۴ هزار شهید گلستان در هفتم دی ماه خبر داد و از خبرنگاران خواست در پوشش این رویداد مهم تلاش کنند.
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بیش از ۱۵۰ زائر امام رضا (ع)، از روستای زابلی محله قره شور کلاله، برای برگزاری مراسم پایانی ماه صفر عازم مشهد مقدس شدند.
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رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گلستان از ارائه بیش از ۱۰ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران حسینی در موکب درمانی شهدای سلامت در کربلای معلی خبر داد.