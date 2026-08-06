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فراکسیون پارلمانی حزبالله از دولت غربگرا و مزدور لبنان خواست مذاکرات ننگین با رژیم صهیونیستی را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فراکسیون پارلمانی حزب الله خواستار توقف مذاکرات خفت بار سازش با رژیم صهیونیستی شد.
فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با انتقاد از ادامه مذاکرات ننگین دولت غربگرا و وابسته این کشور با رژیم صهیونیستی، این روند را بیتوجهی به تجاوزات پیاپی این رژیم علیه لبنان دانست.
این فراکسیون، ادامه سیاست مذاکره با دشمن را محکوم کرد و خواستار توقف مذاکرات و امتیازدهیهای دولت لبنان شد.