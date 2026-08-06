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نماینده ولی فقیه در لرستان از تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی برای برگزاری دومین کنگره شهدای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به تشکیل ۲۱ کمیته برای برگزاری هر چه باشکوه دومین کنگره ی شهدای لرستان و اختصاص فضای مناسب به دبیرخانه ی دائمی این کنگره ملی در استان تأکید کرد و گفت:همکاری دستگاههای اجرایی ،نهادهای فرهنگی ، عموم مردم ، بخش خصوصی و ظرفیت خیران برای برگزاری هرچه باشکوهتر این کنگره ضروری است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به برنامههای فرهنگی پیشبینیشده برای این رویداد بیان کرد: تولید کتابهای تخصصی، آثار پژوهشی، مستندها، فیلمهای فرهنگی و سایر محصولات هنری مرتبط با شهدای استان در دستور کار کمیتههای تخصصی قرار گرفته تا بخشی از گنجینه ارزشمند ایثار و شهادت لرستان برای آیندگان ماندگار شود.