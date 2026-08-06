به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به تشکیل ۲۱ کمیته برای برگزاری هر چه باشکوه دومین کنگره ی شهدای لرستان و اختصاص فضای مناسب به دبیرخانه ی دائمی این کنگره ملی در استان تأکید کرد و گفت:همکاری دستگاه‌های اجرایی ،نهادهای فرهنگی ، عموم مردم ، بخش خصوصی و ظرفیت خیران برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره ضروری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با بیان اینکه کنگره شهدای لرستان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و ارزشی استان است، افزود: معرفی سیره و سبک زندگی شهدا به نسل جوان، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کنگره است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای این رویداد بیان کرد: تولید کتاب‌های تخصصی، آثار پژوهشی، مستندها، فیلم‌های فرهنگی و سایر محصولات هنری مرتبط با شهدای استان در دستور کار کمیته‌های تخصصی قرار گرفته تا بخشی از گنجینه ارزشمند ایثار و شهادت لرستان برای آیندگان ماندگار شود.

سید سعید شاهرخی ا ستاندار لرستان هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر همکاری همه ی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان، تاکید کردو گفت: از ظرفیت بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی واحدهای اقتصادی و صنعتی استان در این زمینه، استفاده شود.





