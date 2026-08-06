

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته وزش باد شدید که در مناطق مستعد با احتمال بروز خسارت همراه بوده پدیده غالب جوی است.

علی الهی افزود: از یکشنبه آینده نیز روند افزایشی دما آغاز می‌شود در شبانه‌روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس خنک‌ترین و داورزن با ۳۹ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

وی ادامه داد: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲۰ تا ۳۵ درجه درنوسان بود و دمای هوا امروز نیز در این کلانشهر بین ۲۱ تا ۳۴ درجه سلسیوس متغیر است.