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عصر امروز با افزایش ابر در نوار شمالی و ارتفاعات استان بارندگی خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیشبین هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی تا پایان هفته وزش باد شدید که در مناطق مستعد با احتمال بروز خسارت همراه بوده پدیده غالب جوی است.
علی الهی افزود: از یکشنبه آینده نیز روند افزایشی دما آغاز میشود در شبانهروز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس خنکترین و داورزن با ۳۹ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
وی ادامه داد: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲۰ تا ۳۵ درجه درنوسان بود و دمای هوا امروز نیز در این کلانشهر بین ۲۱ تا ۳۴ درجه سلسیوس متغیر است.