استاندار کردستان، بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های فوری برای کاهش قطعی آب شرب و رفع مشکلات تأمین آب آساوله و ناحیه منفصل شهری نایسر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جلسه بررسی مشکلات آب شرب ناحیه منفصل شهری نایسر و آساوله با حضور مدیران، دستگاه‌های مرتبط، معتمدان و نمایندگان مردم این مناطق از شهرستان سنندج برگزار شد.

در این جلسه استاندار کردستان اظهار کرد: وضعیت قطعی آب در نایسر و آساوله قابل قبول نیست و باید با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و راهکار‌های عملیاتی تامین پایدار آب شرب ساکنان این مناطق اجرایی شود.

لهونی با اشاره به دغدغه‌های مردم این مناطق، بر لزوم مدیریت مصرف آب، حفظ منابع موجود و ارائه راهکار‌های فوری و عملیاتی برای جلوگیری از قطعی آب تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، زمینه تامین پایدار آب شرب را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت خروج ایستگاه‌های پمپاژ آب این دو منطقه از چرخه قطعی، به تأثیر خاموشی برق بر روند آبرسانی اشاره کرد و گفت: هرچند موضوع ناترازی انرژی همچنان وجود دارد، اما وضعیت تأمین آب این دو منطقه باید با همکاری شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع نیروی برق به شکل ویژه مدیریت شود.

در این نشست، معتمدین نایسر و آساوله آخرین وضعیت مشکلات آب شرب این مناطق را مطرح کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان نیز گزارشی از چالش‌های موجود در شبکه آبرسانی ارائه داد.

دیگر مسئولان حاضر هم، توسعه نامتوازن شهری، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، افزایش مصرف و فشار مضاعف بر شبکه توزیع را از عوامل اصلی بروز مشکلات تأمین آب در نایسر و آساوله عنوان کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت رعایت الزامات فنی در توسعه شهری و توجه به ظرفیت زیرساخت‌های آب و برق در طرح‌های توسعه‌ای تأکید شد.