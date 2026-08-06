معاون مدیر کل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه در شبکه توزیع، علاوه بر کمک به کاهش ناترازی برق، موجب کاهش تلفات شبکه انتقال، کاهش هزینه‌های توسعه زیرساخت و افزایش بهره‌وری شبکه برق کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی قاسمی‌نژاد با اشاره به مزیت‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های خورشیدی در سطح شبکه توزیع و روی انشعاب‌های ۲۰ کیلوولت ساخته می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود برق در نزدیکی محل مصرف تولید و همان‌جا مصرف شود.

وی افزود: تولید برق در محل مصرف، نیاز به انتقال انرژی در مسافت‌های طولانی را کاهش داده و در نتیجه علاوه بر کاهش تلفات شبکه، نیاز به احداث خطوط انتقال، پست‌های جدید و سایر زیرساخت‌های پرهزینه را نیز کمتر می‌کند.

معاون مدیر کل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا با اشاره به نقش این نیروگاه‌ها در مدیریت ناترازی برق گفت: بخش قابل توجهی از مصرف صنایع کوچک و بسیاری از مشترکان در ساعات روز انجام می‌شود و نیروگاه‌های خورشیدی نیز دقیقاً در همین بازه زمانی بیشترین تولید را دارند؛ از این رو توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین برق روزانه و کاهش فشار بر شبکه سراسری داشته باشد.

قاسمی‌نژاد خاطرنشان کرد: توسعه همزمان نیروگاه‌های خورشیدی، سامانه‌های ذخیره‌ساز و تولید پراکنده، ضمن افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور، مسیر دستیابی به اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی برق را هموارتر خواهد کرد.