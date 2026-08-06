معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در پیامی کسب عنوان قهرمانی زهرا زارعی در جام بلاروس و جابه‌جایی دو رکورد ملی در دو‌های ۴۰۰ و ۲۰۰ متر را تبریک گفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا زارعی با درخشش در مسابقات بین‌المللی بلاروس ضمن کسب عنوان قهرمانی، رکورد ملی ایران را نیز ارتقا داد. در پی این افتخار فریبا محمدیان در پیامی موفقیت بانوی ورزشکار کشورمان را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: شکستن یک رکورد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های نهفته است؛ اما شکستن دوباره آن در فاصله‌ای کوتاه، روایت اراده‌ای بی‌وقفه و عزمی راسخ برای فراتر بودن از خویشتن است. اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ ورزش بانوان، این افتخارآفرینی مکرر را به زهرا زارعی، قهرمان شایسته ایران، تبریک می‌گویم.

ارتقای رکورد ملی در آستانه بازی‌های آسیایی، پیامی روشن برای میدان‌های بزرگ است؛ زمانی که ورزشکار زن ایرانی، با اتکا به ایمان، توانمندی، تلاش و با حفظ ارزش‌های ایرانی و اسلامی، در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد و مرز‌های توانمندی را درمی‌نوردد. ثبت زمان ۵۱.۰۵ ثانیه در دوی ۴۰۰ متر و ۲۳.۰۰ ثانیه در دوی ۲۰۰ متر در رقابت‌های جام بلاروس، تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ای از ظرفیت، هویت و توانمندی بانوان ورزشکار ایرانی است و گامی ارزشمند در مسیر کاهش فاصله با سطح اولین‌های دنیا به شمار می‌رود.

این موفقیت، حاصل تلاش و پشتکار این بانوی دونده ملی‌پوش، زحمات کادر فنی و حمایت‌های فدراسیون است که با پشتیبانی و نگاه راهبردی وزیر ورزش و جوانان، زمینه حضور قدرتمندتر ورزشکاران کشور در میدان‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند.

برای زهرا زارعی آرزوی توفیق‌های پیاپی و سربلندی در بالاترین سکو‌های قاره‌ای و جهانی را دارم و امیدوارم این قهرمان شایسته، مسیر پرفراز و نشیب قهرمانی را با همان صلابت، انگیزه و باور تا رسیدن به قله‌های افتخار ادامه دهد.