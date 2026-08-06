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وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی درباره فسادپذیر بودن انواع خشکبار را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای به سازمان توسعه تجارت ایران با فسادپذیر خواندن انواع خشکبار، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم برای حفظ کیفیت و تازگی محمولههای خشکبار تاکید کرد.
در پی تائید این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و طی شدن مراحل اداری و قانونی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران دستورالعمل اجرایی موضوع فسادپذیر بودن انواع خشکبار صادراتی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.
به این ترتیب، خشکبار نیز همانند محصولات فسادپذیر از امتیاز ترخیص در کمترین زمان و با حداقل اسناد و مدارک برخوردار میشود. این امر میتواند به تسریع در عبور از قانون رفع تعهدات ارزی هم کمک کند.
بر اساس مقررات گمرکی، اقلام فاسدشدنی مانند مواد غذایی و محصولات تازه کشاورزی، گل و گیاه، فراوردهای دامی و لبنیات، داروها و سایر محمولههای یخچالی، به دلیل خطر فاسد شدن باید بهصورت فوری و خارج از نوبت و معمولا کمتر از ۲۴ ساعت ترخیص شوند.
گاهی نیز امکان ترخیص بار با ارائه حداقل اسناد یا سخت نگرفتن در اجرای مقرراتی مانند رفع تعهدات ارزی و بانکی و یا ارائه مجوزهای دامپزشکی یا غذا و دارو یا حفظ نباتات فراهم میشود تا کالا در گمرک نماند و فاسد نشود.