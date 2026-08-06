فرماندار شهرستان قرچک گفت: با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و رفع نقاط دارای ضعف پوشش آنتن دهی شبکه تلفن همراه، ۶ آنتن جدید تلفن همراه توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در نقاط مختلف شهرستان نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی محمد اسلامی افزود: در راستای رسیدگی به مسائل، مشکلات و مطالبات شهروندان و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان، با پیگیری‌های انجام‌شده ۶ آنتن جدید تلفن همراه در نقاط دارای مشکل آنتن‌دهی توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نصب شد.

وی گفت: از مجموع آنتن های احداث‌شده، ۴ آنتن توسط شرکت همراه اول و ۲ آنتن توسط شرکت ایرانسل به بهره‌برداری رسیده است که این اقدام با هدف تقویت پوشش شبکه، افزایش کیفیت آنتن‌دهی، کاهش اختلالات ارتباطی و ارتقای سطح خدمات مخابراتی در نقاط مختلف شهرستان انجام شده است.