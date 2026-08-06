دکتر قادر قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مهاباد، با تالیف کتاب «فرهنگ جامع اصطلاحات عربی به کردی»، گام مهمی در جهت تقویت پیوند‌های زبانی و علمی برداشته است. این اثر جدید، بخشی از یک برنامه گسترده برای تالیف فرهنگ‌های چندزبانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دکتر قادر قادری که پیش از این ۱۲ اثر دانشگاهی و غیردانشگاهی در حوزه زبان و ادبیات عرب به رشته تحریر درآورده است، مسیر علمی خود را از دانشگاه‌های مطرح کشور و سپس بیروت آغاز کرد. وی پس از گذراندن مقاطع کارشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی، موفق به اخذ مدرک دکتری خود از کشور لبنان شد.

دکتر قادری تاکنون با نگارش حدود ۶۰ مقاله علمی-پژوهشی و فرهنگی، توانسته است جایگاه علمی خود را تثبیت کند؛ به طوری که چهار عنوان از تالیفات وی، در حال حاضر به عنوان منابع آموزشی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سراسر کشور تدریس می‌شود.

او که با کسب جوایز مقالات برتر در همایش‌های ملی و بین‌المللی، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافته است، هدف بعدی خود را تدوین فرهنگ‌های جامع فارسی به عربی و عربی به کردی اعلام کرد تا با این کار، سهم بیشتری در توسعه دانش زبانی ایفا کند.