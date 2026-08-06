وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری ۲۱ نفر از مزدوران مرتبط با سازمان جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی و بازداشت ۴ نفر از اعضای باند‌های مسلح شرارت و اغتشاش در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با استعانت از اهل بیت عصمت و طهارت، طی سلسله اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی و مجاهدت‌های خاموش و شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، یکی از عناصر اصلی همکار و تعداد ۲۰ نفر از مرتبطان سازمان جاسوسی موساد در شهر‌های مختلف استان شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، عامل اصلی همکار موساد، اطلاعاتی از مراکز حساس و طبقه‌بندی شده در حوزه‌های نظامی، پدافندی را جمع‌آوری و برای سرویس جاسوسی رژیم کودک‌کش صهیونیستی ارسال نموده است.

همچنین تعداد ۲۰ نفر دیگر از مزدوران مرتبط با موساد در فضای مجازی دستگیر و تحقیقات پیرامون آنها ادامه دارد. برخی از این مزدوران در شناسایی و ارائه مختصات مراکز حساس و مهم امنیتی استان کرمان به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در زمان جنگ مشارکت فعال داشته‌اند.

علاوه بر این، در ادامه تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل کرمان در راستای تأمین امنیت مردمی، تعداد چهار نفر از اشرار مسلح در استان شناسایی و دستگیر شدند.از این اشرار مسلح تعدادی سلاح و مهمات جنگی و شکاری کشف و ضبط شد.

همچنین در ادامه پیگیری برخورد قاطعانه با مزدوران فعال و اصلی کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴، از ۵ نفر از عناصر دستگیر شده معاند و مسلح کودتای نافرجام سال گذشته، تعداد ۴ قبضه سلاح جنگی، کشف و ضبط و برای رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شد.

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