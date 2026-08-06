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مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور گسترده در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت تجدید میثاق کردند و با نمایش وحدت و همبستگی، پیام حمایت خود را به رزمندگان اسلام رساندند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضور پرشور مردم استان مرکزی در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف، صحنهای از همدلی، اتحاد و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت. اقشار مختلف مردم، از پیر و جوان گرفته تا خانوادهها، با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، حمایت قاطع خود را از رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت اعلام کردند.