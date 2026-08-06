به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کودکان پر پر شده، کیف‌های پاره و یک مدرسه آوار شده بر سردانش آموزان و معلمان. این‌ها بخشی از سند جنایت آمریکای کودک کش در میناب است.

جنایت آنقدر بزرگ بود که از ماکان تنها یک لنگه کفش باقی ماند؛ و از دانش آموزان دیگر خاطراتشان...

ماشین کشتارکودکان برای آمریکایی‌ها توقفی ندارد. اینجا جزیره قشم بامداد هشتم مرداد، سینای ۲ ساله به همراه پدر و مادرش با بمب آمریکایی شهید شد.

اینجا شهرستان بندر خمیر در حمله به پل روستای نیمه کار یک کودک به همراه برادرش به شهادت رسیدند؛ و میران، جانباز یک ساله بندر عباسی، مادرش در حمله آمریکا به محله تپه الله اکبر شهید شد و حالا این کودک کوچک‌ترین جانباز در جنوب کشور است.

حالا مردم از این جنایت‌ها چشمانشان اشک بار است و دلشان غمگین، اما استوار ایستاده‌اند برای وطن..

کودک کشی در میناب تا جزیره قشم رسم آمریکای جنایت کار است.