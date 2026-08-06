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کودک دو سالهای که هشتم مرداد ماه به همراه پدر و مادرش و در خانه خودشان در قشم به شهادت رسید. درآیین وداع این شهید، همه مادران شهر برای او آخرین لالایی مادرانه را زمزمه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کودکان پر پر شده، کیفهای پاره و یک مدرسه آوار شده بر سردانش آموزان و معلمان. اینها بخشی از سند جنایت آمریکای کودک کش در میناب است.
جنایت آنقدر بزرگ بود که از ماکان تنها یک لنگه کفش باقی ماند؛ و از دانش آموزان دیگر خاطراتشان...
ماشین کشتارکودکان برای آمریکاییها توقفی ندارد. اینجا جزیره قشم بامداد هشتم مرداد، سینای ۲ ساله به همراه پدر و مادرش با بمب آمریکایی شهید شد.
اینجا شهرستان بندر خمیر در حمله به پل روستای نیمه کار یک کودک به همراه برادرش به شهادت رسیدند؛ و میران، جانباز یک ساله بندر عباسی، مادرش در حمله آمریکا به محله تپه الله اکبر شهید شد و حالا این کودک کوچکترین جانباز در جنوب کشور است.
حالا مردم از این جنایتها چشمانشان اشک بار است و دلشان غمگین، اما استوار ایستادهاند برای وطن..
کودک کشی در میناب تا جزیره قشم رسم آمریکای جنایت کار است.