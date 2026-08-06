در پی اعلام شکایت های متعدد سرقت موبایل در قرچک، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت. پس از انجام تحقیقات لازم و اقدامات فنی و پلیسی، سارق شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرمانده انتظامی شهرستان قرچک گفت: با طرح شکایت های متعدد سرقت موبایل در قرچک، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت. پس از انجام تحقیقات لازم و مراجعه ی یکی از شهروندان مبنی بر سرقت موبایل در محدوده ی باقرآباد، کارآگاهان پلیس آگاهی طی هماهنگی با مقام قضایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه، سارق به همراه تلفن های همراه مسروقه بازداشت شد.

ابوالقاسم قاسم پور افزود: پس از انتقال متهم به مقر پلیس آگاهی، شاکی پرونده سریعا سارق را شناسایی نمود و متهم نیز به بزه انتسابی اعتراف کرد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: متهم به همراه پرونده تکمیلی و باحکم قاضی دادسرا روانه ی زندان شد.