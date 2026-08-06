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۶۷۰ مددجوی کمیته امداد در کاشان از کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کاشان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۷۰ مددجو از کمک هزینه ودیعه یا اجاره مسکن بهرهمند شدهاند که برای این منظور بیش از ۳۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
محسن حمیدی تأمین مسکن را یکی از اولویتهای اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) دانست و بر نقش آن در توانمندسازی خانوادههای نیازمند و زمینهسازی برای خروج آنان از فقر تأکید کرد.
حمیدی افزود: همچنین به ۳۵ نفر از مددجویان تسهیلات بانکی به ارزش ۶۵ میلیارد ریال در قالب ودیعه مسکن پرداخت میشود که نقش مهمی در کاهش دغدغههای معیشتی و تثبیت وضعیت مسکن آنها دارد.
وی در ادامه از خیران و نیکوکاران خواست تا کمیته امداد را در تأمین مسکن محرومان یاری کنند و گفت: علاقهمندان میتوانند از طریق شمارهگیری کد دستوری #۸۸۷۷*، نصب سامانه نیکوکاری، اپلیکیشن «صدقه من» یا مراجعه حضوری به دفاتر این نهاد در سراسر شهرستان برای مشارکت در کار خیر اقدام کنند.
حمیدی ادامه داد: هماکنون ۶ هزار و ۲۶۰ خانوار نیازمند تحت حمایت کمیته امداد در سطح شهرستان کاشان قرار دارند.