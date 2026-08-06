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جانشین فرمانده کل انتظامی در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان زنجان، انسجام ملی را سرمایهای بزرگ برای کشور دانست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: انسجام ملی سرمایهای بزرگ است که باید بیش از گذشته از آن پاسداری شود.
سردار قاسم رضایی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای اخیر کشور، افزود: امنیت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل خون پاک شهدا، ایستادگی مردم و هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری است و همه مسئولان وظیفه دارند از این دستاورد بزرگ صیانت کنند.
وی با تأکید بر اینکه وحدت، همدلی و انسجام ملی مهمترین سرمایه جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان است، گفت: حفظ این سرمایه ارزشمند وظیفه همگانی است و نباید اجازه داد هیچ عامل یا جریانی در صفوف متحد مردم ایران خللی ایجاد کند.
رضایی با اشاره به جایگاه معنوی و فرهنگی استان زنجان، این استان را نماد شور حسینی، وحدت و همبستگی مردم دانست و افزود: آیینهای باشکوه مذهبی زنجان، بهویژه اجتماعات حسینی، جلوهای از قدرت نرم جمهوری اسلامی و الگویی از انسجام و همدلی مردم است که میتواند برای سایر نقاط کشور الهامبخش باشد.
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه دشمنان طی دهههای گذشته با شیوههای مختلف درصدد تضعیف ملت ایران بودهاند، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، فشارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و جنگهای نیابتی با هدف ایجاد اختلاف و تضعیف اراده ملت ایران دنبال شده، اما هر بار این وحدت مردم، ایمان دینی و تبعیت از ولایت فقیه بوده که توطئههای دشمنان را خنثی کرده است.
رضایی با اشاره به حوادث و تهدیدات اخیر علیه کشور، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داد هر زمان مردم، نیروهای مسلح و مسئولان در کنار یکدیگر و با محوریت ولایت فقیه عمل کردهاند، دشمن ناچار به عقبنشینی شده است.
وی، ولایت فقیه را محور وحدت و انسجام جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: رهنمود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پشتیبان ولایت فقیه باشید امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان داده چرا که حفظ وحدت حول محور ولایت، ضامن اقتدار، امنیت و استقلال کشور است.
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت، گفت: امنیت صرفاا اقدامات انتظامی و امنیتی محقق نمیشود، بلکه مشارکت مردم، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، پایههای اصلی امنیت پایدار را تشکیل میدهد و پلیس نیز خود را خدمتگزار مردم میداند.
وی همچنین با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و نیروهای انتظامی، تأکید کرد: سازمان انتظامی جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و برای مردم بوده است و رضایت مردم را بزرگترین سرمایه و افتخار خود میداند.
رضایی با دعوت به حفظ همدلی و پرهیز از هرگونه اختلافافکنی، خاطر نشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از وحدت و انسجام ملی صیانت کنیم؛ چرا که اقتدار جمهوری اسلامی ایران، آرامش جامعه و پیشرفت کشور در گرو همدلی مردم، مسئولان و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی است.