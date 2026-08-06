به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حضور بی‌وقفه شهروندان در میادین و خیابان‌ها طی ۱۵۰ شب اخیر، جلوه‌ای بی‌نظیر از وفاق ملی را به نمایش گذاشته است. شرکت‌کنندگان در این تجمعات، با تاکید بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت، بر این نکته پافشاری کردند که وحدت اجتماعی، اصلی‌ترین خواسته و سنگ‌بنای پایداری کشور در برابر چالش‌هاست. این حرکت مردمی، فراتر از یک تجمع ساده، به نمادی از همدلی و همبستگی ملی در دفاع از حاکمیت تبدیل شده است.