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حضور مردم در تجمعات شبانه به بیش از ۱۵۰ شب رسیده؛ مردمی که در این مدت در دفاع از استقلال و امنیت کشور سنگ تمام گذاشتند و جلوهای بی نظیری از وفاق و همدلی را نشان دادند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حضور بیوقفه شهروندان در میادین و خیابانها طی ۱۵۰ شب اخیر، جلوهای بینظیر از وفاق ملی را به نمایش گذاشته است. شرکتکنندگان در این تجمعات، با تاکید بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت، بر این نکته پافشاری کردند که وحدت اجتماعی، اصلیترین خواسته و سنگبنای پایداری کشور در برابر چالشهاست. این حرکت مردمی، فراتر از یک تجمع ساده، به نمادی از همدلی و همبستگی ملی در دفاع از حاکمیت تبدیل شده است.