بسیج سازندگی پای کار آبرسانی روستاها و ساخت مدرسه در لرستان
استاندار لرستان از اجرای طرح های آبرسانی روستاها و آموزشی به همت بسیج سازندگی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان سید سعید شاهرخی با اشاره به نقش ویژه ی بسیج سازندگی در توسعه و عمران کشور و استان گفت: بسیج سازندگی در بخشهای مختلف آبرسانی به روستاها، نهضت توسعه ی عدالت در فضاهای آموزشی و ایستگاههای پمپاژ خدمات برجستهای ارائه کرده است.
استاندار لرستان در نشست هماهنگی و بررسی طرح های مشترک دستگاههای اجرایی استان با بسیج سازندگی افزود: کیفیت، کمیت و سرعت اجرایی در طرح های بسیج سازندگی مطلوب است و همین امر باعث شده، اجرای طرح ها با کمک این نهاد تلاشگر، بسیار مقرون به صرفه باشد.
وی بیان کرد: به دلیل ظرفیتهای ویژه بسیج سازندگی در بسیاری از بخشهایی که بخش خصوصی قادر به اجرای طرح ها نیست، بسیج سازندگی به ایفای نقش در مسیر توسعه ی استان میپردازد.
استاندار لرستان بابیان اینکه تعداد طرح های اجرا شده ی بسیج سازندگی، در مواردی بیشتر از تعهد آنهاست، گفت: بسیج سازندگی در استان طرح های مهمی در حوزه ی آبرسانی به روستاها، آبیاری کردن زمین های کشاورزی و نهضت توسعه ی عدالت در فضاهای آموزشی اجرا کرده و در دست اجرا دارد.
شاهرخی افزود: در زمینه ی نهضت توسعه ی عدالت در فضاهای آموزشی در کنار سایر پیمانکاران هم بسیج سازندگی استان دو طرح مدرسه سازی ۱۰ کلاسه و ۱۵ کلاسه را با ۵۰درصد قیمت، اجرایی خواهد کرد.