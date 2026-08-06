استاندار لرستان از اجرای طرح های آب‌رسانی روستاها و آموزشی به همت بسیج سازندگی در استان خبر داد.

سید سعید شاهرخی با اشاره به نقش ویژه ی بسیج سازندگی در توسعه و عمران کشور و استان گفت: بسیج سازندگی در بخش‌های مختلف آبرسانی به روستاها، نهضت توسعه ی عدالت در فضاهای آموزشی و ایستگاه‌های پمپاژ خدمات برجسته‌ای ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

استاندار لرستان در نشست هماهنگی و بررسی طرح های مشترک دستگاه‌های اجرایی استان با بسیج سازندگی افزود: کیفیت، کمیت و سرعت اجرایی در طرح های بسیج سازندگی مطلوب است و همین امر باعث شده، اجرای طرح ها با کمک این نهاد تلاشگر، بسیار مقرون به صرفه باشد.

وی بیان کرد: به دلیل ظرفیت‌های ویژه بسیج سازندگی در بسیاری از بخش‌هایی که بخش خصوصی قادر به اجرای طرح ها نیست، بسیج سازندگی به ایفای نقش در مسیر توسعه ی استان می‌پردازد.

استاندار لرستان بابیان اینکه تعداد طرح های اجرا شده ی بسیج سازندگی، در مواردی بیشتر از تعهد آنهاست، گفت: بسیج سازندگی در استان طرح های مهمی در حوزه ی آبرسانی به روستاها، آبیاری کردن زمین های کشاورزی و نهضت توسعه ی عدالت در فضاهای آموزشی اجرا کرده و در دست اجرا دارد.

شاهرخی افزود: در زمینه ی نهضت توسعه ی عدالت در فضاهای آموزشی در کنار سایر پیمانکاران هم بسیج سازندگی استان دو طرح مدرسه سازی ۱۰ کلاسه و ۱۵ کلاسه را با ۵۰درصد قیمت، اجرایی خواهد کرد.