به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «فوتبال پایه» برنامه‌ای زنده و تخصصی شبکه ورزش است که با تمرکز ویژه بر مدارس فوتبال، آکادمی‌های آموزشی، استعدادیابی و توسعه زیرساخت‌های پرورش بازیکنان نوجوان تولید می‌شود.

این برنامه ضمن پوشش رویداد‌ها و اخبار فوتبال پایه، با حضور مربیان، کارشناسان، مدیران و استعداد‌های برتر به بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکار‌های ارتقای فوتبال پایه می‌پردازد.

«فوتبال پایه» تلاش می‌کند ضمن ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و خانواده‌ها، نقش رسانه‌ای مؤثری در توسعه عدالت ورزشی، استعدادیابی و تقویت چرخه پرورش بازیکنان برای فوتبال آینده کشور ایفا کند.

اولین قسمت فصل سوم برنامه زنده «فوتبال پایه» از جمعه ۱۶ مرداد با حضور میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال استان تهران در استودیوی این برنامه پخش می‌شود.

این برنامه فوتبالی به تهیه کنندگی حسن سید نظری و اجرای علیرضا دهقانی تلاش می‌کند تا با تمرکز ویژه بر مدارس فوتبال و آکادمی‌های آموزشی با کشف استعداد‌های برتر حوزه فوتبال به توسعه زیرساخت‌ها و پرورش بازیکنان نوجوان بپردازد.