این روز‌ها با پایان بازگشت زائران از سفرمعنوی کربلای معلی، خادمان اربعین نیز در تدارک جمع آوری موکب‌های خود هستند. خدمات‌دهی موکب اهل سنت مهاباد در سه راهی دارلک هم بعد از چهارده روز میزبانی از مسافران کربلا، امروز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پرونده اربعین امسال اگر چه به روی کاغذ و تاریخ در حال بسته شدن هست، اما قصه موکب داران و خادمان کوی دوست، قصه عشقی است که تمام نمی‌شود.

دراربعین امسال ۱۶ هزار موکب میزبان زائران حسینی بودند. مهاباد هم به واسطه نزدیکی به مرز تمرچین با موکب اهل سنت پذیرای رهروان اربعین بود.

خادمان این موکب که روز‌ها و شب‌ها با تمام توان در خدمت زائران بودند حالا با پایان خدمت، دلتنگ این روز‌های عاشقی هستند.

میزبانی عاشقانه موکب اهل سنت مهاباد، گرچه امروز به پایان رسید، اما خادمان چشم به راه توفیق خدمت در اربعین سال آینده هستند.