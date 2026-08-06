شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران از بازنگری مطالعات و بهینه‌سازی فنی «سامانه شمال» در طرح جامع آبرسانی تهران خبر داد؛ اقدامی که با تکیه بر توان تولید داخل و اصلاح طراحی مهندسی، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در اجرای طرح به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محسن میرادی، با بیان اینکه این بازنگری با نظارت دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی انجام شده است، گفت: بازنگری مبانی هیدرولیکی سامانه شمال با هدف اصلاح اقطار لوله‌ها، به‌روزرسانی فلودیاگرام مصرف آب شهر تهران و رفع محدودیت تأمین برخی لوله‌های خاص در داخل کشور در دستور کار قرار گرفت.

معاون مهندسی و توسعه شرکت تأمین و تصفیه آب تهران افزود: سامانه شمال که با نام مبارک حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) مزین شده، وظیفه انتقال ۷۴۱۲ لیتر بر ثانیه آب شرب، معادل حدود ۱۵ درصد از متوسط دبی لحظه‌ای آب شهر تهران را از تصفیه‌خانه پنجم به مخازن شمال تهران بر عهده دارد.

میرادی ادامه داد: در مطالعات اولیه سال ۱۳۹۹، استفاده از لوله‌های فولادی با قطر ۲۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت بالا پیش‌بینی شده بود که علاوه بر هزینه سنگین، نیازمند تأمین از خارج کشور بود. اما با بازنگری فنی و مدل‌سازی هیدرولیکی در نرم‌افزار WaterGEMS، مشخص شد می‌توان با استفاده از لوله‌های ۱۸۰۰ میلی‌متری و بهینه‌سازی ضخامت آنها به ۱۵ میلی‌متر، ضمن حفظ عملکرد هیدرولیکی شبکه، هزینه‌های پروژه را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

وی تصریح کرد: این بازنگری، علاوه بر فراهم کردن امکان استفاده از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات، بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸٠ میلیارد تومان از هزینه‌های مستقیم پروژه را کاهش داده است و با احتساب سایر هزینه‌های اجرایی، مجموع صرفه‌جویی حاصل از این اقدام به بیش از ۲٠٠ میلیارد تومان می‌رسد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت تأمین و تصفیه آب تهران در پایان گفت: عملیات اجرایی قطعه نخست سامانه شمال، از تصفیه‌خانه پنجم تا سه‌راهی اقدسیه در محدوده بلوار ارتش، بر اساس مشخصات فنی جدید آغاز شده است.