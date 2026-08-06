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دمای هوای استان در ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: آسمان استان تا پنج روز آینده صاف است و در ساعات عصر و شب افزایش ابر، به همراه گاهی وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود.
مینا معتمدی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، ادامه داد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین و میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان هستند.
کارشناس مسئوول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: دمای شهر اصفهان مرکز استان، در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.