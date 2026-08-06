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عشق مادری

رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والا مقام، آدمی را تسلیت گفت. حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده بانوی صبور و مقاومی که چند روز پیش به فرزندان شهیدش پیوست، در سال ۱۳۸۶ رهبر انقلاب در سفر به یزد با این مادر دیدار کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۱۷:۳۳
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برچسب ها: مادر شهید ، درگذشت مادر شهیدان
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