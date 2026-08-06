رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والا مقام، آدمی را تسلیت گفت. حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده بانوی صبور و مقاومی که چند روز پیش به فرزندان شهیدش پیوست، در سال ۱۳۸۶ رهبر انقلاب در سفر به یزد با این مادر دیدار کرد.