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تحقیقات درباره روند انتخاب هونگ میونگبو بهعنوان سرمربی پیشین تیم ملی کرهجنوبی وارد فاز جدیدی شده و پلیس این کشور با بازرسی از ساختمان فدراسیون فوتبال این کشور بررسی پرونده را گسترش داده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مأموران پلیس کره جنوبی امروز (پنجشنبه) در راستای تحقیقات لازم برای انتخاب هونگ میونگبو بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، به فدراسیون فوتبال کره جنوبی رفتند.
این مربی بعد از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ از کره جنوبی فرار کرد و به آمریکا گریخت.
رسانههای کرهای اعلام کردند این اقدام در چارچوب پروندهای با عنوان اخلال در روند اداری انجام شده؛ پروندهای که به نحوه انتصاب هونگ میونگبو در سال ۲۰۲۴ بازمیگردد. او پس از آنکه فدراسیون ماهها گزینههای داخلی و خارجی را بررسی کرده بود، در نهایت پس از جلسهای کوتاه بهعنوان سرمربی تیم ملی معرفی شد؛ تصمیمی که از همان ابتدا با انتقادهایی درباره شفافیت فرآیند انتخاب همراه بود.
این موضوع پس از عملکرد ناامیدکننده کرهجنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶ و حذف این تیم در مرحله گروهی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. هونگ میونگبو نیز در نشست پارلمانی اخیر ضمن رد هرگونه برخورد ویژه در روند انتخابش، مسئولیت ناکامی تیم ملی در جام جهانی را پذیرفت.
پیش از این، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی نیز در گزارشی اعلام کرده بود که فدراسیون فوتبال این کشور در روند انتخاب هونگ میونگبو و همچنین یورگن کلینزمن، برخی مقررات داخلی خود را رعایت نکرده است. در آن گزارش تأکید شده بود جلسه برگزارشده میان مدیر فنی و هونگ، شرایط یک مصاحبه رسمی را نداشته، هرچند هیچ مدرکی دال بر وقوع تخلف کیفری یا اقدام غیرقانونی ارائه نشد و قرارداد سرمربی نیز لغو نشد.
در همین حال، پلیس کرهجنوبی از ماهها قبل و پیش از آغاز جام جهانی، بررسی شکایتهای مطرحشده درباره احتمال دخالتهای غیرمتعارف در روند انتخاب سرمربی تیم ملی را آغاز کرده بود و بازرسی اخیر نیز در ادامه همان تحقیقات انجام شده است.
با وجود ادامه رسیدگی قضایی، تاکنون هیچ اتهام کیفری علیه هونگ میونگبو یا مدیران فدراسیون فوتبال کرهجنوبی اعلام نشده است. همچنین فدراسیون فوتبال کره هنوز واکنش رسمی نسبت به بازرسی پلیس و روند این پرونده منتشر نکرده است.